Unter den Angeklagten ist Sven B., 41, der mutmaßliche Chef der »Blood & Honour Division Deutschland« und zugleich Leiter der Sektion Thüringen. Als Beruf gibt er vor Gericht Maurer an. Er soll auch Mitglied einer rechtsextremen Band gewesen sein. Eines ihrer Lieder fand sich auf den 2018 entdeckten CDs. »Holocaust« heißt das sogenannte Lied, in dem der systematische Massenmord der Nazis an den europäischen Jüdinnen und Juden geleugnet wird. In dem Lied ist die Rede von der »Lüge vom Holocaust«, von einer »Sechs-Millionen-Lüge« und von »Verbrechen an Juden, die niemals geschahen«. In einer anderen Zeile heißt es: »Deutschland braucht sie wieder, die Rassengesetze«.