Blutiges Wochenende in den USA Dutzende Tote und Verletzte bei Schüssen in Menschenmengen

In St. Louis im US-Bundesstaat Missouri wurden am Sonntag in einem Bürogebäude ein 17-jähriger Teenager getötet, neun weitere junge Menschen wurden verletzt. Tatverdächtig ist ein Minderjähriger, der mit einer Waffe aufgegriffen und festgenommen wurde. Während einer Party hatte der Schütze gegen ein Uhr morgens das Feuer eröffnet.

Die Opfer waren zwischen 15 und 19 Jahren alt. Eine 17-Jährige wurde während der Panik vor Ort überrannt und trug schwere Verletzungen am Rücken davon. Über die Hintergründe der Tat ist auch hier noch nichts bekannt.

Auf einer Poolparty in Carson im Süden Kaliforniens wurden am Samstag acht Menschen durch Schüsse verletzt. Die Opfer waren der Polizei von Los Angeles zufolge 16 bis 24 Jahre alt. Zwei von ihnen sind lebensgefährlich verletzt.

In Baltimore im US-Bundesstaat Maryland gab es sechs Verletzte bei einer Schießerei am Freitagabend. Polizisten hatten am Abend im Norden der Stadt Schüsse gehört und drei Männer mit zahlreichen Schusswunden gefunden. Später waren weitere Verwundete gefunden worden.