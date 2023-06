Bluttat im Rockermilieu Verdächtige nach Tötung von Hells Angel in Köln identifiziert

Internationaler Haftbefehl soll beantragt werden

Der 35-jährige und seine 28-jährige Begleiterin waren am Samstagnachmittag im Kölner Böckingpark von mehreren Unbekannten angegriffen worden. Der Mann wurde getötet. Die rechtsmedizinische Untersuchung ergab, dass er durch einen Kopfschuss starb. Ein weiterer Schuss traf ihn in den Rücken. Die Frau wurde durch einen Schuss in den Hals- und Kieferbereich lebensgefährlich verletzt, aber durch eine Notoperation gerettet.