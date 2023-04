Späterer Prozess gegen die mutmaßliche Angreiferin

Zum Prozessauftakt am Bochumer Landgericht haben sich die Angeklagten nicht zu den Vorwürfen geäußert. Mitangeklagt ist auch die Mutter der Brüder sowie ein mutmaßlicher Helfer. Die Anklage lautet auf Mordversuch, gefährliche Körperverletzung und Beihilfe zum Mordversuch. Mit den Urteilen ist voraussichtlich Anfang Juni zu rechnen. Die 14-jährige mutmaßliche Angreiferin steht nicht mit vor Gericht. Ihr soll in einem späteren Verfahren in Berlin der Prozess gemacht werden.