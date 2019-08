Bei seinem Gefängnisausbruch half dem in Bochum geflüchteten Häftling offenbar seine Stellung als Sportwart. Nach bisherigen Kenntnissen habe der Mann "Teile aus dem Sportbereich" zusammenmontiert, sodass er sie als "Steighilfe" benutzen konnte, sagte eine Sprecherin der Justizvollzugsanstalt (JVA) Bochum. So habe er die fünf Meter hohe Gefängnismauer überwunden.

Demnach sei der 42-Jährige als Sportwart für die Wartung der Geräte in der Turnhalle zuständig gewesen. Bei der Arbeit sei er nicht permanent überwacht worden. Man vermute, dass der Mann am Donnerstagabend über ein Oberlicht im zweiten Stock auf ein Vordach gesprungen, von dort in den Innenhof gelangt und dann über die Mauer geklettert sei.

In diesem Bereich gibt es dem Gefängnis zufolge keine Kameraüberwachung. Welche Sportgeräte der Häftling verwendete, ist bislang unklar. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie der Mann zu Fuß floh.

Polizei Bochum Fahndungsfoto der Polizei

Die Polizei fahndet nach dem Mann, der unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung noch bis 2021 im Gefängnis sitzen sollte. Er ist demnach 1,75 Meter groß, schlank und drahtig, hat braune Augen und braune, schulterlange Haare. Der Mann ist laut Polizei serbischer Staatsbürger.