Bochum E-Scooter auf Autobahn geworfen - Verdächtige wegen Mordversuchs in Haft

Zwei Männer, die einen E-Scooter auf die Autobahn geworfen haben sollen, sind in Untersuchungshaft. Sie müssen sich laut den Ermittlern wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr verantworten.

Demnach warfen die Männer den Roller am Montagabend von einem Autobahnübergang in Bochum vor eine Tunnelöffnung der A40 auf die Straße. Vier Autos überrollten den E-Scooter, zwei wurden dabei so schwer beschädigt, dass sie nicht mehr fahrtüchtig waren. Menschen seien nur durch glückliche Umstände nicht zu Schaden gekommen, sagte ein Polizeisprecher.

Dank eines aufmerksamen Zeugen konnten die beiden Männer kurze Zeit später in der Nähe des Tatortes festgenommen werden, hieß es von der Polizei. Sie seien stark betrunken gewesen. Die Männer im Alter von 18 und 22 Jahren seien bereits wegen Sachbeschädigungen und gefährlichen Eingriffen in den Straßenverkehr vorbestraft.

Den Vorwurf des versuchten Mordes erklärte ein Sprecher so: Wer einen so schweren Gegenstand auf eine Straße werfe, nehme den Tod von Menschen billigend in Kauf. Die A40 sei einer der verkehrsreichsten Straßen Nordrhein-Westfalens; ähnliche Fälle, etwa der Wurf eines Baumstammes, seien in der Vergangenheit ebenfalls als versuchter Mord gewertet worden.