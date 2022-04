Ein 41-Jähriger ist bei einer Techno-Veranstaltung in Bochum ums Leben gekommen, vorausgegangen war eine körperliche Auseinandersetzung mit einem Türsteher. Polizei und Staatsanwaltschaft teilten am Sonntagvormittag mit, dass ein Security-Mitarbeiter vorläufig in Gewahrsam genommen worden sei.