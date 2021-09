Prozess um vermissten Jungen Mann wegen sexuellen Missbrauchs zu neun Jahren Haft verurteilt

Zweieinhalb Jahre lang hat ein Mann einen Jungen in seiner Wohnung in Recklinghausen versteckt – und fast täglich missbraucht. Polizisten fanden das Kind in einem Schrank. Nun gibt es ein Urteil in dem Fall.