Die Staatsanwaltschaft Heidelberg hat einer Mitteilung zufolge Anklage gegen ein ehemals in Sinsheim niedergelassenes Ärztepaar erhoben. Laut mehreren Medien, darunter SWR und »Rhein-Neckar-Zeitung« , handelt es sich dabei um den »Querdenken«-Wortführer Bodo Schiffmann und seine Frau Mechthild.

Dem Ehepaar wird von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, inhaltlich falsche ärztliche Atteste zur Befreiung von der Maskenpflicht in der Coronapandemie ausgestellt zu haben. Der Hals-Nasen-Ohrenarzt soll zudem den Holocaust verharmlost und zu »unfriedlichen Aktionen« gegen die Regierung und die Justiz der Bundesrepublik Deutschland aufgerufen haben.

Das Paar sei bereits Ende Januar angeklagt worden, so die Staatsanwaltschaft. Das sei öffentlich erst jetzt mitgeteilt worden, weil die Angeschuldigten von der Anklage erst hätten Kenntnis nehmen müssen.

Dem Arzt soll nun vor dem Landgericht Heidelberg wegen des Ausstellens unrichtiger Gesundheitszeugnisse in zehn Fällen sowie Volksverhetzung in zwei Fällen der Prozess gemacht werden. Bei seiner Frau lautet der Vorwurf auf Ausstellen unrichtiger Gesundheitszeugnisse in siebzehn Fällen.