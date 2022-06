Als der Kopf am frühen Dienstagabend von Passanten entdeckt wurde, war das in der Bonner Innenstadt gelegene Gericht für die Öffentlichkeit bereits geschlossen. Auch die Türen des Hauptportals waren zu. Im Eingangsbereich hatte die Spurensicherung eine dunkle Plane aufgehängt. Am Mittwoch war davon laut der Nachrichtenagentur dpa nichts mehr zu sehen. Am Fundort der Leiche hingen noch Absperrbänder.