Der Mann sei am Abend des 14. März 2022 nach Bonn gefahren und habe gegen 23 Uhr in der Altstadt bei einer Wohngemeinschaft geklingelt. Die 25-jährige Studentin habe geöffnet. An der Wohnungstür habe der Mann ihr sofort den Mund zugehalten und sie in die Wohnung gedrängt. Dann habe er sich mit der jungen Frau in deren WG-Zimmer eingeschlossen, sie gefesselt, geknebelt und in den folgenden Stunden dreimal vergewaltigt.