In Bonn haben Passanten der Polizei einen ungewöhnlichen Fund gemeldet: vor dem Landgericht ist ein abgetrennter menschlicher Kopf abgelegt worden. Passanten hätten die Beamten am frühen Dienstagabend alarmiert, dass im Eingangsbereich des Gerichts ein Körperteil liege, teilte ein Polizeisprecher am Abend in Bonn mit. »Wir haben kurze Zeit später festgestellt, dass es sich um einen menschlichen Kopf handelt.« Der mutmaßlich dazugehörige Torso sei in der Nähe des Rheinufers entdeckt worden – im Bereich des Alten Zolls. Die beiden Fundorte sind etwa einen Kilometer voneinander entfernt.