Boris Becker wurde in London zu einer Gefängnisstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt. Wie sein Anwalt nun mitteilt, hat der frühere Tennisprofi auf eine Berufung gegen das Urteil verzichtet. »Unser Mandant hat sich entschieden, gegen das ihn betreffende Strafurteil des Southwark Crown Court keine Rechtsmittel einzulegen«, heißt es in einer Mitteilung: »Unser Mandant akzeptiert sowohl das Urteil der Jury als auch das vom Gericht festgesetzte Strafmaß.«

Dem 54-Jährigen wurde in dem Strafprozess vorgeworfen, Teile seines Vermögens verschleiert zu haben, nachdem er von einem Londoner Gericht im Jahr 2017 für insolvent erklärt worden war. Die Jury am Londoner Gerichtshof Southwark Crown Court befand ihn in vier von 24 Anklagepunkten für schuldig.