Boris Becker aus dem Gefängnis entlassen

Den Rest seiner Freiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren muss er nicht absitzen. Die Nachrichtenagentur dpa berichtet jedoch, dass der 55-Jährige wohl frühestens in seine Wahlheimat Großbritannien zurückkehren darf, wenn seine eigentliche Strafe abgelaufen ist. Der aus Leimen in Baden-Württemberg stammende Becker lebt seit Jahren in London, besitzt aber nicht die britische Staatsbürgerschaft.