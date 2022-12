Der Tennisstar Boris Becker gibt sich in seinem ersten Interview nach seiner Haft reumütig: »Ich habe eine harte Lektion gelernt. Eine sehr teure. Eine sehr schmerzhafte. Aber das Ganze hat mich etwas Wichtiges und Gutes gelehrt. Und manche Dinge passieren aus gutem Grund.« Das sagte der 55-Jährige in einem Exklusiv-Interview mit dem Sender Sat.1, das am Abend um 20.15 Uhr ausgestrahlt werden soll. »Ich glaube, ich habe den Menschen in mir wiederentdeckt, der ich einmal war«, sagte Becker.