In dem TV-Beitrag wurde unter dem Slogan »Make Boris rich again« ein Spendenaufruf gestartet. Nach Gerichtsangaben ist zu sehen, dass Becker das Geld auch bekam - aber ohne davon zu wissen. Das Geld war in einen vermeintlichen Modepreis eingearbeitet, der Becker in der Sendung verliehen wurde. Der 54-Jährige schöpfte offenbar keinen Verdacht, dass der »Fashion Brand Award 2020«-Preis falsch sein könnte und bedankte sich sogar per Videoschalte, von der Ausschnitte in Pochers Show gezeigt wurden.