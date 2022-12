Nach eigenen Worten hatte Becker in Haft zwei lebensgefährliche Situationen erlebt. Im Londoner Gefängnis Wandsworth, in dem Becker die ersten Wochen nach seiner Verurteilung verbrachte, habe ihn ein Mithäftling erpressen wollen. Der »wollte aber an meine Kohle«, sagte der 55-Jährige in einem am Dienstagabend ausgestrahlten Exklusiv-Interview mit Sat.1. Andere Mitgefangene hätten ihn vor dem Mann beschützt, der wegen mehrfachen Mordes bereits 25 Jahre hinter Gittern gesessen habe.

Auch im Gefängnis Huntercombe westlich der britischen Hauptstadt, wo Becker den Großteil seiner rund siebeneinhalb Monate langen Haft verbrachte, habe ihn ein Mitinsasse bedroht. »Da hatte ich mal wirklich eine so genannte Altercation (heftige Auseinandersetzung) mit einem Häftling, der wollte mich umbringen.« Kontrahent sei ein Mann gewesen, der als 18-Jähriger zwei Menschen umgebracht habe. »Der wollte mir an die Wäsche und hat mir auch verbal erklärt, was er mit mir machen will.«