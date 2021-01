Bosnien-Herzegowina Acht Tote bei mutmaßlichem Gasunglück auf Silvesterparty

Acht junge Menschen zwischen 18 und 20 Jahren sind in Bosnien-Herzegowina in der Silvesternacht ums Leben gekommen – wahrscheinlich erlagen sie einer Gasvergiftung. Sie wollten in einem Wochenendhaus das neue Jahr feiern.