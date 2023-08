Knöchel gebrochen Auf Prosciutto ausgerutscht - Frau verklagt Restaurant

Porca Miseria! Eine Amerikanerin ist eigenen Angaben zufolge in einer Markthalle in Boston über eine Scheibe Schinken gestürzt. Nun will sie 50.000 US-Dollar Schadensersatz. Sie habe schwere Schäden davongetragen.