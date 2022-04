In dem Haus in Boxberg im Main-Tauber-Kreis habe sich zudem eine Cannabis -Plantage befunden, heißt es.

Polizist schwer verletzt

Der 54-jährige Bewohner des Hauses sitzt in Untersuchungshaft, weil er am Mittwoch auf einen Polizisten geschossen haben soll. Das habe der Mann auch eingeräumt, sagte der Leitende Mosbacher Oberstaatsanwalt Florian Kienle. Der Vorwurf lautet auf versuchten Mord in Tateinheit mit Körperverletzung und unerlaubtem Besitz einer Kriegswaffe. Der Polizist war den Angaben zufolge schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt worden.