In Bramsche bei Osnabrück hat es in der Nacht zum Sonntag eine Gewalttat gegeben. »Es gab ein Tötungsdelikt«, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntagvormittag der Nachrichtenagentur dpa. Wie die Staatsanwaltschaft dem SPIEGEL bestätigte, handelt es sich bei dem Opfer um ein Mädchen. Zunächst hatte die »Bild«-Zeitung über den Fall berichtet.

Laut Staatsanwaltschaft war das Mädchen bei einer Feier zu einem 18. Geburtstag verschwunden, wurde später aufgefunden und ins Krankenhaus gebracht. Dort sei das Mädchen verstorben, hieß es weiter.

Erst vor wenigen Tagen war die Gemeinde in den Schlagzeilen, weil ein 16-Jähriger mit einer Schusswaffe angegriffen und tödlich verletzt worden war. Der Junge starb am Mittwochabend in einer Klinik an seinen schweren Verletzungen.