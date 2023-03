Ein 16-Jähriger ist am Mittwochabend an seinen schweren Verletzungen gestorben, nachdem vor einer Schule in Bramsche auf ihn geschossen worden war. Das teilte die Staatsanwaltschaft Osnabrück mit.

Der Jugendliche war am Dienstagmorgen von einem 81-jährigen Nachbarn durch Schüsse lebensgefährlich verletzt worden. Gegen den Mann wurde am Donnerstag im Krankenhaus ein Haftbefehl wegen Mordes und versuchten Totschlags erlassen.