Motiv noch immer unklar

Am Dienstagmorgen war der 16-Jährige vor dem Wohnhaus von dem 81-Jährigen mit einer Schusswaffe angegriffen worden. Der Jugendliche starb am Mittwochabend an seinen schweren Verletzungen.

Der 81-Jährige hatte auch sich selbst mit einer Pistole lebensgefährlich verletzt, schwebt aber nicht mehr in Lebensgefahr. Das Motiv der Tat sei weiter unklar, hieß es. Beide wohnten in dem Mehrfamilienhaus, das direkt gegenüber einer Grundschule liegt.