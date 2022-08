Brandanschlag im Saarland vor 31 Jahren Bundesanwaltschaft klagt Rechtsextremisten wegen Mordes an

Laut Anklage soll Peter Werner S. am späten Abend des 18. September 1991 in einer Gaststätte in Saarlouis mit weiteren Rechtsextremisten zusammengesessen haben. Dabei hätten sie sich über die rassistischen Übergriffe im sächsischen Hoyerswerda unterhalten, die am Tag zuvor begonnen und deutschlandweit für Aufsehen gesorgt hatten. »Hier müsste auch mal so was brennen«, sagte einer der Neonazis dabei laut einem Zeugen.