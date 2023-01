»In der Nacht zum 21. Dezember gab es einen Notruf. Ein Kind sei sehr krank, auch fiebrig«, sagte Barz, der in seiner Funktion als Beigeordneter der Stadt Brandenburg an der Havel auch für den »Fachbereich 37 – Feuerwehr und Rettungswesen« zuständig ist. Der diensthabende Disponent in der Leitstelle habe daraufhin unter anderem nach Bewusstlosigkeit, verfärbten Lippen und anderen Details gefragt, wie es im Notfall-Protokoll vorgesehen sei, so Barz weiter. Der Mann habe Erfahrung in seinem Job, arbeite auch selbst in Schichten auf dem Rettungswagen.