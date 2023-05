Zu einem ungewöhnlichen Einsatz ist die Wasserschutzpolizei in Brandenburg gerufen worden: Im leeren Laderaum eines Frachtschiffs befand sich ein Reh und kam nicht mehr hinaus, wie die Polizei am Sonntag in Brandenburg an der Havel mitteilte. Eine Bürgerin hatte demnach am Freitag die Beamten verständigt.