SPIEGEL: Welche Gerichte sind dort zuständig?

Brügmann: Das ist der Gerichtsbezirk Cottbus. Dort gibt es immer wieder Fälle, in denen es fünf, manchmal sechs Jahre dauert, bis ein Urteil fällt. Es gibt einen Fall aus dem Jahr 2016, wo ein afghanischer Flüchtling von einem rechten Kampfsportler angegriffen wurde und einen doppelten Kieferbruch erlitten hat. Das wurde erst jetzt beendet und ging mit einem Freispruch aus. Das Gericht konnte nach so langer Zeit nicht zweifelsfrei feststellen, dass der Mann der Täter war. Das passt in ein Muster im Gerichtsbezirk Cottbus.

SPIEGEL: Was sind die Gründe dafür?

Brügmann: Jahrelang hieß es, es gebe Personalmangel, aber inzwischen ist der Personalschlüssel besser. Wir weisen seit Jahren auf dieses Problem hin, und dennoch passiert es immer wieder, dass diese Verfahren sich ewig hinziehen. Es scheint keinen Handlungsdruck in der Justiz zu geben, trotz des öffentlichen Drucks. Und das ist ein massives Problem.

SPIEGEL: Warum?

Brügmann: Mit rechten Taten werden Zeichen gesetzt. Wenn das nicht zeitnah und massiv geahndet wird, suggeriert das, dass man das straffrei oder weitgehend straffrei machen kann. Das Signal ist: Ein Angriff hat wenig oder keine Konsequenzen.

SPIEGEL: Nach dem Vorfall in der Jugendherberge hieß es, die Schülerinnen und Schüler seien überrascht, weil sie so etwas nicht aus Berlin kennen. Sollten nichtweiße Menschen oder Frauen, die Kopftuch tragen, Brandenburg meiden?

Brügmann: Rassismus ist kein rein brandenburgisches Problem. Wir zählen jedes Jahr bundesweit Taten, und darin wird deutlich, dass diese Vorfälle auch in Städten wie Berlin und Hamburg passieren. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie in Kreuzberg, wo die Kinder herkommen, viel weniger im Fokus stehen. Auch hier hat sich viel verändert, auch Brandenburger Städte sind nicht mehr so weiß dominiert, und es gibt viel mehr zivilgesellschaftliche Organisationen. Aber je ländlicher es wird, desto mehr fallen Menschen auf, die vermeintlich »anders« aussehen. Und umso mehr trauen sich Jugendliche mit einer rechten Einstellung auch, Menschen anzugreifen, weil sie den Eindruck haben, dass das dort toleriert wird. Das ist in Berlin bestimmt anders.