Ein Bericht des »Tagesspiegel« macht den Polizisten nun schwere Vorwürfe. Demnach sei der Mann bei seinem Abtransport bereits hirntod gewesen, im Krankenhaus hätte man einen »hypoxischen Hirnschaden« festgestellt – infolge von massivem und langanhaltendem Sauerstoffmangel im Gehirn.

Zudem hätten die Ärzte Erde in Mund und Lunge des Patienten gefunden. Sie hielten es für denkbar, so der »Tagesspiegel«, dass der Mann »gewaltsam« und für mehrere Minuten mit dem Gesicht in matschige Erde gedrückt wurde und so die Erde eingeatmet haben könnte.