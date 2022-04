Zwei Frauen und ein ungeborenes Baby starben im vergangenen Juli bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 96a in Brandenburg . Nun, etwa neun Monate später, ist der mutmaßliche Unfallfahrer in Untersuchungshaft genommen worden.

Das Sachverständigengutachten habe mithilfe der Daten des Fahrzeugcomputers im Unfallauto den dringenden Verdacht ergeben, dass der 23-Jährige mit seiner schnellen Fahrweise »den Tod von Menschen billigend in Kauf genommen habe«, sagte der Neuruppiner Oberstaatsanwalt Andreas Pelzer. Daher sei der 23-Jährige am Mittwoch vor Ostern in Haft gekommen. Zuerst hatte die »Märkische Oderzeitung« darüber berichtet.