Für einen 17-Jährigen endet eine Autofahrt mit seiner Mutter teuer. Auf der Strecke in Südbrandenburg waren 120 Kilometer pro Stunde erlaubt – die Polizei stoppte ihn, weil er mit mehr als 200 Kilometer pro Stunde unterwegs war. Der Fahranfänger war am Samstagvormittag in Begleitung seiner Mutter auf der A13 bei Calau im Kreis Oberspreewald-Lausitz unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Auf Twitter war auf einem Foto zu sehen, dass das Tempo sogar bei 219 Kilometern pro Stunde lag.