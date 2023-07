»Wo es herkommt, wissen wir nicht«, sagte ein Sprecher der zuständigen Polizeidirektion. Es seien Zoos, Tierparks, Zirkusse und Tierschutzeinrichtungen überprüft worden. »Es wird keine Löwin vermisst.«

Kleinmachnow liegt am südlichen Stadtrand von Berlin und hat rund 20.000 Einwohner. Die Gemeinde hat auf die Suche nach einem entlaufenen Raubtier reagiert, hält aber Einrichtungen offen. Die Kitas seien geöffnet, die Kinder dürften aber nicht raus in den Garten, sagte eine Sprecherin. Auch das Rathaus bleibe offen. Den Händlern am Markt sei empfohlen worden, keine Stände aufzubauen. »Es sind kaum Leute da«, sagte sie.