Brandstiftung in Schwerin Fährtenhund spürt Verdächtigen auf

Der Schweriner soll in weniger als einer Stunde am Dienstagabend mehrere Müll- und Wertstofftonnen an unterschiedlichen Stellen in der Innenstadt angesteckt haben. Dank eines Zeugenhinweises konnten die Feuerwehren die Flammen jeweils schnell löschen. In einem Fall allerdings griff der Brand auf die Fassade eines Mehrfamilienhauses über.