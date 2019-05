Brasilianische Behörden haben bestätigt, dass in drei unterschiedlichen Gefängnissen in der Stadt Manaus mindestens 42 Insassen ums Lebens gekommen sind. Die Opfer seien erstickt, hieß es von der Behörde, die für Gefängnisse im Bundesstaat Amazonas verantwortlich ist. Es war offenbar zu gewalttätigten Auseinandersetzungen zwischen verfeindeten Banden gekommen.

Erst am Tag zuvor waren bei einem Aufstand in einem vierten Gefängnis in Manaus bereits 15 Häftlinge getötet worden. In dieser Haftanstalt hatte es bereits im Januar 2017 blutige Zusammenstöße von Häftlingen gegeben. Damals starben 56 Menschen.

Manaus ist die Hauptstadt von Amazonas.