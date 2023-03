In Brasilien und Lateinamerika ist Gewalt gegen Frauen seit Jahrzehnten weitverbreitet. In vielen Fällen werden die Morde von Partnern oder Ex-Partnern begangen. Oft bleiben die Taten aufgrund kultureller Faktoren, des Einflusses der Kirche, Straflosigkeit und Ineffizienz der Behörden ungeklärt. In anderen Ländern Lateinamerikas, vor allem in Argentinien, Chile und Mexiko, erheben immer mehr Frauen die Stimme und fordern ihre Rechte ein.