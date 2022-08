Die brasilianische Justiz will einen deutschen Diplomaten, dem der Mord an seinem Ehemann vorgeworfen wird, per Interpol suchen lassen. Ein Richter in Rio de Janeiro ordnete am Montag Untersuchungshaft gegen den Diplomaten an, der am Vortag nach SPIEGEL-Informationen nach Deutschland abgereist war. Wegen der Ausreise des Konsuls solle er auf die Liste der Flüchtigen der internationalen Polizeiorganisation Interpol gesetzt werden, erklärte der Richter.