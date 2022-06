Phillips und Pereira waren am 5. Juni bei einer Exkursion im Amazonas-Gebiet verschwunden. Zehn Tage später führte ein Verdächtiger die Polizei zu einem Ort, wo er nach eigenen Angaben ihre Leichen vergraben hatte. An der Stelle ausgegrabene menschliche Überreste wurden am Donnerstag zur Identifizierung nach Brasília gebracht worden.

Zweifel an Ermittlungen

Bislang wurden zwei Verdächtige festgenommen. Für Verwirrung sorgen die Ermittler: Polizeiangaben zufolge gibt es keine Hinweise darauf, dass noch weitere Menschen an dem Verbrechen beteiligt gewesen sein könnten. »Die Ermittlungsergebnisse deuten darauf hin, dass die Mörder allein handelten, ohne Auftraggeber, ohne eine kriminelle Organisation, die hinter den Morden steht«, erklärte die Polizei.