Brasilien Mann von Polizei offenbar in Kofferraum voll Tränengas gesperrt – Politikerin spricht von »Gaskammer«

In Brasilien sollen Polizisten einen Mann in einem Kofferraum voller Rauch festgehalten haben. Er starb an Atemversagen. Seine Witwe wirft der Polizei ein grausames Verbrechen vor.