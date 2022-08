Wie der Fall nun weitergeht, ist unklar. In Deutschland soll die vierte Mordkommission des Landeskriminalamts Berlin die Ermittlungen übernehmen. Die Fahnder sollen nun über die Justiz ein Rechtshilfeersuchen an Brasilien stellen, um die Rechercheergebnisse der dortigen Polizei zu bekommen.

Hochrangiger Diplomat

Der Tatverdächtige war Kanzler am Generalkonsulat in Brasilien und damit einer der höchstrangigen Diplomaten an der Landesvertretung. Er sollte in den kommenden Monaten auf einen neuen Posten in Haiti versetzt werden. Dies, so jedenfalls sagte er bei der Polizei aus, habe für einen heftigen Streit mit seinem Ehemann gesorgt.