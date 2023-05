Ein True Crime-Fall, der erschüttert: Seit Januar wurde Jefferson Machado vermisst. Nun wurde der südamerikanischen Soap-Darsteller tot aufgefunden. In einer Erklärung auf Facebook bestätigte der Anwalt der Familie den Tod des Schauspielers. Wie mehrere Medien, darunter das »People Magazin«, übereinstimmend berichten, sei Machado in einer Truhe gefunden worden, begraben im Hinterhof eines Hauses in Rio de Janeiro, Brasilien.