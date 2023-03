Rodrigues hatte insgesamt mehr als 40 Jahre in Haft verbracht. Medienberichten zufolge wurde er wegen mehr als 70 Morden verurteilt, er selbst soll von mehr als 100 gesprochen haben. Berühmt wurde der auch als »Pedrinho Matador« bekannte Mann durch Interviews in brasilianischen Medien, in denen er behauptete, er habe seine Opfer wegen ihrer kriminellen Vergangenheit getötet. Zu seinen Opfern zählte er vor allem Drogenhändler, Vergewaltiger, Diebe und andere Kriminelle. Seine Taten brachten ihm den Ruf des »größten Serienmörders« in der Geschichte Brasiliens ein.