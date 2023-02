Im niedersächsischen Braunschweig ist ein Säugling in einer Einkaufstasche auf einer Straße abgestellt worden. Die Polizei teilte mit, dass eine Frau das Kind bereits am Sonntagabend auf ihrem Heimweg gefunden habe. Der 60-Jährigen sei demzufolge eine grüne Einkaufstasche vor einem Mehrfamilienhaus in ihrem Wohnviertel aufgefallen, in der sich das neugeborene Kind befand. Der Junge sei wohlauf, betonte die Polizei am Freitag.