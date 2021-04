Auto und Straßenbahn getroffen Gericht erlässt zwei weitere Haftbefehle nach Schüssen in Braunschweig

Womöglich aus Rache fielen am Wochenende in Braunschweig Schüsse auf ein Auto mit drei Insassen, auch eine Straßenbahn wurde getroffen. Nun sitzen drei Verdächtige in Untersuchungshaft.