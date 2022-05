Zwei 23 Jahre alte Männer haben mit einer gestohlenen Straßenbahn eine Irrfahrt durch Braunschweig unternommen. Sie hätten am frühen Donnerstagmorgen die Bahn aus einem Depot entwendet, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Dann seien sie den Weichenstellungen folgend zunächst in die Weststadt und von da zurück in die Innenstadt gefahren. Zuerst hatte die »Braunschweiger Zeitung« über den Vorfall berichtet.