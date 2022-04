Die Polizei hat vier Männer verhaftet, weil sie in Verbindung zu einem großen Drogenfund von 740 Kilogramm Kokain in Bremen stehen sollen. Die Beschuldigten seien in Hamburg, Hannover und Coburg in Bayern gestellt worden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Coburg. Die Bremer Polizei teilte am Donnerstag mit , die Männer seien bereits im Februar festgesetzt worden.