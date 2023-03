Demnach hebelten die Kriminellen am Wochenende in dem Einkaufszentrum im Bremer Stadtteil Huchting zuerst die Eingangstür eines Friseurs auf. Von dort aus durchbrachen sie die Wand zu einem Schlüsseldienst, bohrten sich weiter in ein benachbartes Reisebüro und in ein Reformhaus. Auf Twitter teilte ein Nutzer ein Video der Schäden in den Läden.