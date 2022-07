Wie schneidet Werder Bremen in der Bundesliga gegen Wolfsburg ab? Wie spielen die Bayern? Viele Fans setzen Geld auf den Ausgang von Sportereignissen. In Bremen wird das künftig schwieriger. Denn Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) will alle stationären Wettbüros in der Hansestadt schließen lassen.