Bremen Mann sticht Jugendlichem in Straßenbahn in den Hals

In einer Straßenbahn in Bremen hat ein Mann einem Jugendlichen von hinten in den Hals gestochen. Der 16-Jährige wurde dabei verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden, wie die Polizei am Samstagabend mitteilte. Er schwebe aber nicht in Lebensgefahr.

Der Jugendliche war demnach am späten Freitagabend mit einem 17 Jahre alten Freund in der Bahn im Stadtteil Vahr unterwegs, als sie von einem Fahrgast beleidigt wurden. Als sich die beiden daraufhin umsetzen wollten, stach der Unbekannte dem 16-jährigen Bremer unvermittelt mit dem Messer in den Hals, hieß es. Der Mann sei daraufhin an der nächsten Haltestelle ausgestiegen und geflüchtet.

Augenzeugen beschrieben den Täter als schlank und etwa 1,75 Meter groß. Er habe zur Tatzeit eine dunkle Jacke, blaue Jeanshose und weiße Turnschuhe getragen. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen unter: 0421-3623888