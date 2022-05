Bremer Pastor wegen Aussagen zu Homosexuellen vor Gericht Das Bibelverständnis des Olaf Latzel

Die Staatsanwältin lässt auf sich warten, der Geistliche von der Bremer St.-Martini-Kirche erhebt sich, vertritt sich die Beine. Ein groß gewachsener Mann, aufrechter Gang, breites Kreuz, kantiges Gesicht, mit weißem Hemd und schwarzem Anzug – und mit einer Weltanschauung so antiquiert wie die Wandvertäfelung hinter ihm aus dem 19. Jahrhundert.

In dem Seminar »Biblische Fahrschule zur Ehe« bezeichnete der 54-Jährige laut Anklage Homosexualität als eine »Degenerationsform der Gesellschaft«. Er sagte demnach: »Diese Homo-Lobby, dieses Teuflische, kommt immer stärker, immer massiver, drängt immer mehr hinein.« Überall liefen »diese Verbrecher rum von diesem Christopher Street Day«, so sagte es der Pastor vor den etwa 30 Ehepaaren. Äußerungen, die Richter Hendrik Göhner im Prozess vorspielen lässt.

So sitzt er an diesem Montag vor der Strafkammer 51 im Landgericht Bremen und hört, wie Richter Göhner die Urteilsbegründung aus erster Instanz vorträgt. Latzel habe »zum Hass aufgestachelt«, heißt es darin, seine Aussagen seien »ein Angriff auf die Menschenwürde«.

Sie stammen vom 19. Oktober 2019, dem Tag des Seminars, und wurden via Audiodatei auch über den YouTube -Kanal der Kirche herausposaunt. Das Amtsgericht Bremen verurteilte Latzel deshalb im November 2020 wegen Volksverhetzung zu einer Geldstrafe in Höhe von 90 Tagessätzen à 90 Euro. Der Pastor legte Berufung ein.

Die Bibel nämlich stufe Homosexualität als Sünde ein, unterscheide aber zwischen der Sünde und dem Sünder. Und: »Für mich ist die Bibel das unfehlbare Wort Gottes.« Das sei heutzutage nicht mehr für jeden Theologen selbstverständlich. »Das ist unsere konservative Ausrichtung«, sagt der Pastor. »Mein Glaube ist an die Bibel gebunden, auch wenn Theologen und Gesellschaft heute einiges anders sehen.« Er könne nicht anders über Homosexualität reden, als es die biblische Auslegung zulasse.

Der Pastor ergänzt mit eigenen Worten, er spricht pointiert und präzise. Das Eheseminar habe im geschlossenen Kreis stattgefunden. »Mit Leuten, die jeden Sonntag in der Kirche sind, die die Ausrichtung unserer Gemeinde kennen und den Unterschied zwischen Sünder und Sünden«, betont Latzel.

Dennoch seien Homosexuelle »Teil unserer Gemeinde«, so Latzel. Und nicht nur da. Auch in seiner Familie, in seinem Freundeskreis gebe es Homosexuelle – »ich grenze sie nicht aus, aber wie ich mit Homosexualität umgehe, ist etwas anderes«. Der Prediger wendet sich dem Richter zu und sagt, er sei entschieden gegen die Ausgrenzung von Menschen. »Das geht komplett gegen mein christliches Verständnis und widerspricht zutiefst dem Evangelium.«

Er wiederholt sich, als wolle er diesen Sätzen Nachdruck verleihen. Mehrfach habe er sich entschuldigt, sagt er, »um nicht volksverhetzend zu wirken«.