Unbeteiligte bei Autorennen verletzt

Bereits am Samstag war in Bremen zudem eine unbeteiligte Fahrerin bei einem weiteren Autorennen leicht verletzt worden. Laut Polizei hatten sich ein 59-Jähriger in einem Ferrari und ein Unbekannter in einem Jeep im Stadtteil Hemelingen »mit sehr hoher Geschwindigkeit« duelliert. Der Ferrari-Fahrer sei dabei in einer Kurve ins Schleudern gekommen und über eine Rasenfläche in den Gegenverkehr gerutscht.