Die 57-jährige Bremerin war gegen 19.35 Uhr am Samstag in der Tram unterwegs, als die Teenager an einer Haltestelle in der Innenstadt zustiegen. Sie beleidigten die Frau und rissen ihr die Perücke vom Kopf. Ein Täter, der von Zeugen auf 14 bis 16 Jahre geschätzt wurde, schlug der Frau mit beiden Fäusten ins Gesicht. Die anderen Gruppenmitglieder feuerten ihn dabei an.